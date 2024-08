Sommer-Aufakt nach Maß: Seifriedsberger sprang aufs Podest

Beim ersten Sommer Grand Prix 2024 am Dienstag in Courchevel (FRA) konnten sich die Skispringerinnen wieder auf internationaler Ebene messen. Die Oberösterreicherin Jacqueline Seifriedsberger schafft bei schwierigen Windbedingungen gleich den Sprung aufs Podest und sichert sich den dritten Platz. Den Wettkampf gewonnen hat die Slowenin Ema Klinec vor der Japanerin Sara Takanashi auf Platz zwei für sich entschieden.

Nach zuletzt sonnigen und warmen Temperaturen wurden die Athletinnen am Dienstag durch den herrschenden Wind auf die Geduldsprobe gestellt. Schon während des ersten Durchgangs kam es zu längeren Unterbrechungen. Auch beim zweiten Durchgang kam es zu längeren Wartezeiten, der Wettkampf konnte aber schlussendlich bis zum Ende durchgeführt werden.

Knapp am Podest vorbeigeschrammt ist Lisa Eder. Ihr fehlten nur 2,3 Punkte auf ihre Teamkollegin Jacqueline Seifriedsberger. Julia Mühlbacher beendet den Wettkampf auf Platz 16. Nicht für den zweiten Durchgang qualifizieren konnten sich die Kärntnerin Hannah Wiegele.

„Ich würde sagen, dass es ein gelungener Start war. Während der Wartezeit haben wir den Wind beobachtet, geschaut und getüftelt, ob der Wettkampf durchgebracht wird oder nicht. Im Endeffekt muss man dann warten, sich konzentrieren und bei seinen Punkten bleiben“, bilanzierte Seifriedsberger.

Am Mittwoch wartet ein zweites Springen: „Ich werde schauen, dass ich morgen mein Herz etwas mehr in die Hand nehme. Sobald es etwas windig ist, bin ich noch nicht so im Wettkampf-Geschehen muss ich sagen. Trotzdem bin ich sehr zufrieden und nehme mir für morgen vor, an die besprochenen Punkte weiterzuarbeiten“, so die Oberösterreicherin.