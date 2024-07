Sommerspiele in Paris werden mit Bootsparade eröffnet

Die Olympischen Sommerspiele in Paris werden am Freitag feierlich eröffnet. Die Eröffnungszeremonie wird dabei erstmals in der Geschichte nicht in einem Stadion abgehalten, sondern mit einer Bootsparade auf der Seine. Diese endet nach rund sechs Kilometern Fahrt am Trocadero direkt beim Eiffelturm. Welche Künstler auftreten und wer das Olympische Feuer entzündet, ist ein streng gehütetes Geheimnis. Die ersten von insgesamt 329 Medaillenentscheidungen folgen am Samstag.

Österreichs Fahne tragen bei der Eröffnung Judoka Michaela Polleres und Kanute Felix Oschmautz. Insgesamt 81 Athletinnen und Athleten kämpfen für Rot-Weiß-Rot in den kommenden zwei Wochen bis 11. August um Medaillen. Zielvorgabe des Österreichischen Olympischen Komitees (ÖOC) sind fünf bis zehn Stück. Bei den vergangenen Sommerspielen 2021 in Tokio hatte es je einmal Gold und Silber sowie fünfmal Bronze gegeben. Paris war bereits in den Jahren 1900 und 1924 Olympia-Ausrichter.

