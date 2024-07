Spanien beendete seinen Fluch, deutscher geht hingegen weiter

Fußball: Iberer davor neunmal an Veranstalter-Nation einer WM oder EM gescheitert - Spanier bleiben damit ein Angstgegner von DFB-Team

Spanien hat am Freitag im ersten Viertelfinale der Fußball-Europameisterschaft gegen Deutschland mit 2:1 nach Verlängerung gewonnen und damit einen echten Fluch gebrochen.

Denn davor konnten sie noch nie bei einer Welt- oder einer Europameisterschaft gegen die Gastgeber gewinnen, dabei gab vor dem Spiel gegen Deutschland schon neun Versuche:

1934 scheiterten die Spanier im Viertelfinale am späteren Weltmeister Italien, 1950 kassierten sie in der Gruppenphase der WM in Brasilien gar ein 1:6 gegen die Südamerikaner.

1980 war wieder Italien der Gegner, bei der EM am „Stiefel“ gab es in der Gruppenphase eine Nullnummer. Vier Jahre später setzte es die wohl bitterste Niederlage gegen einen Gastgeber, im Finale der EM unterlag man Frankreich mit 0:2.

Danach wurde es freilich nicht besser: In der Gruppenphase der EM 1988 musste man sich Deutschland mit 0:2 geschlagen geben, im Viertelfinale der Europameisterschaft 1996 England mit 2:4 im Elferschießen.

Damit nicht genug: Bei der WM 2002 in Südkorea war im Viertelfinale – richtig, gegen Südkorea – Endstation (3:5 im Elferschießen). 2004 gab es in der EM-Vorrunde ein 0:1 gegen den Gastgeber und späteren Finalisten Portugal.

Und im WM-Achtelfinale 2018 in Russland musste man noch einmal im Elferschießen (3:4) eben gegen die Russen die Segel streichen.

Macht unterm Strich eine Bilanz von acht Niederlagen und einem Remis in neun Spielen gegen Gastgeber einer WM oder EM. Doch seit Freitag, 20.38 Uhr ist die Unserie beendet, weil sie Spanier Deutschland mit 2:1 nach Verlängerung niederringen konnten und sich damit für das Halbfinale qualifizierten.

Deutsche Unserie gegen Spanien geht weiter

Auf der anderen Seite ist damit die Unserie Deutschlands gegen Spanien weitergegangen, es war das neunte Spiel in Serie ohne Sieg. Den letzten vollen Erfolg gab es auf freundschaftlicher Ebene im Jahr 2000 (4:1).

Seitdem kassierte die DFB-Elf bei drei Unentschieden nunmehr sechs Niederlagen, darunter im EM-Finale 2008 in Wien sowie im WM-Halbfinale 2010 in Südafrika (jeweils 0:1) und in der Nations League anno 2020 (0:6).

Den letzten Erfolg in einem Pflichtspiel errangen die Deutschen gegen die Spanier im Jahr 1998 bei der Heim-EM – womit wir auch wieder bei der Negativserie der Südwesteuropäer gegen Gastgeber wären. Doch die hat bekanntlich ein Ende gefunden.

Von Roland Korntner