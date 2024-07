Spanien besiegt Frankreich im Halbfinale der EURO 2024

Am Dienstagabend fand in der Allianz-Arena in München das Halbfinale der Fußball-Europameisterschaft 2024 zwischen Spanien und Frankreich statt. Vor 66.000 begeisterten Fans setzten sich die Spanier mit einem knappen 2:1-Sieg gegen die Franzosen durch und sicherten sich damit einen Platz im Finale, das am kommenden Sonntag (21 Uhr live auf ServusTV) stattfindet.

Frankreich ging früh in Führung, als Randal Kolo Muani bereits in der achten Minute nach einer Vorlage von Kylian Mbappé das 1:0 erzielte. Die französische Mannschaft begann das Spiel stark und setzte die spanische Abwehr von Anfang an unter Druck.

Lesen Sie auch

Doch Spanien ließ sich nicht beeindrucken und zeigte eine kämpferische Leistung. Nur 13 Minuten später glich Lamine Yamal für Spanien aus, nachdem Álvaro Morata den Ball geschickt vorgelegt hatte. Das Tor brachte die Wende im Spiel und gab Spanien den nötigen Schwung, um weiter nach vorne zu spielen.

In der 25. Minute gelang Dani Olmo der Führungstreffer für Spanien. Mit einem präzisen Schuss ins untere Eck ließ er dem französischen Torwart keine Chance. Das Tor fiel nach einem gut koordinierten Angriffsspiel der Spanier, das die französische Abwehr überforderte. Bis zur Halbzeitpause konnten beide Teams keine weiteren Treffer erzielen, sodass es mit einem 2:1 in die Kabinen ging.

Die zweite Halbzeit war geprägt von intensiven Zweikämpfen und einigen gelben Karten. Jesús Navas sah in der 14. Minute die erste gelbe Karte des Spiels wegen Beinstellens. In der 60. Minute wurde Aurélien Tchouaméni ebenfalls für ein Beinstellen verwarnt, und kurz vor Spielende sah Eduardo Camavinga in der 89. Minute ebenfalls Gelb. Lamine Yamal erhielt in der Nachspielzeit noch eine Gelbe Karte wegen Festhaltens.

Trotz zahlreicher Chancen auf beiden Seiten blieb es letztendlich beim 2:1 für Spanien. Die französische Mannschaft versuchte in den letzten Minuten noch einmal alles, um den Ausgleich zu erzielen, scheiterte jedoch an der gut organisierten spanischen Abwehr und dem starken Torwart.

Spanien trifft nun im Finale am Sonntag auf den Sieger des zweiten Halbfinales, das am Mittwoch zwischen England und den Niederlanden ausgetragen wird. Die Fans dürfen sich auf ein spannendes Finale freuen, in dem Spanien nach dem Sieg über Frankreich mit großem Selbstvertrauen antreten wird.