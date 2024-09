Spanien gewinnt in Nations League mit 4:1 in der Schweiz

Titelverteidiger Spanien hat in der zweiten Runde der Fußball-Nations-League den ersten Sieg gefeiert. Das Team von Trainer Luis de la Fuente gewann in Genf gegen die Schweiz nach langem Unterzahlspiel mit 4:1. In der Parallelpartie der Gruppe A4 besiegte Dänemark in Kopenhagen Serbien mit 2:0. In Pool A1 schoss Cristiano Ronaldo mit seinem 901. Karriere-Tor Portugal zu einem späten 2:1-Erfolg gegen Schottland. Kroatien bezwang in Osijek Polen mit 1:0.

Die spanischen Europameister, die zum Auftakt des Bewerbs über ein 0:0 gegen Serbien nicht hinausgekommen waren, gingen im strömenden Regen im Stade de Geneve früh durch Joselu in Führung (4.). Sein Kopfball konnte Gregor Kobel nur mehr knapp hinter der Torlinie parieren. Ein Treffer der Schweizer durch Becir Omeragic nur drei Minuten später wurde wegen eines Handspiels von Remo Freuler in der Entstehung des Tores nach VAR-Überprüfung aberkannt.

Die „Furia Roja“ legte auf der anderen Seite nach: Scheiterte Nico Williams zunächst noch an Kobel, setzte Fabian Ruiz den Abstauber in die Maschen (13.). Sturm-Graz-Legionär Gregory Wüthrich machte bei beiden Treffern keine gute Figur.

Robin Le Normand sah allerdings kurz darauf Rot wegen einer Notbremse gegen den Schweizer Stürmer Breel Embolo (20.). Den folgenden Freistoß setzte Zeki Amdouni an die Latte. Kurz vor der Pause machte es der Eidgenosse besser, als er nach einem Corner den Anschluss erzielte (41.). In Hälfte zwei drängten die Schweizer auf den Ausgleich, ohne wirklich zwingend zu werden. Den effizienten Spaniern reichten hingegen zwei schnelle Konter binnen drei Minuten für die Entscheidung. Ruiz mit seinem zweiten Treffer (77.) und Ferran Torres (80.) machten alles klar.

Dänemark fuhr unterdessen den zweiten Sieg ein. Matchwinner für das Team von Trainer Lars Knudsen gegen Serbien war Stürmer Yussuf Poulsen, der das 1:0 von Albert Grönbaek vorbereitete (36.) und den zweiten Treffer spektakulär per Fallrückzieher selbst erzielte (61.). Die Dänen sind mit sechs Punkten Tabellenführer vor Spanien (4).

In Lissabon wurde „CR7“, der diesmal erst nach der Pause eingewechselt wurde, einmal mehr zum Matchwinner der Portugiesen. Scott McTominay hatte die Schotten bereits nach sieben Minuten in Führung gebracht. Bruno Fernandes glich diese aus (54.), bevor kurz vor Schluss Ronaldo seinen Auftritt hatte. Der 39-Jährige veredelte eine Flanke von Nuno Mendes aus kurzer Distanz und wurde anschließend entsprechend gefeiert.

Die „Selecao“ hält bei sechs Zählern vor Kroatien (3) und Polen (3). Die Kroaten gewannen durch einen Treffer eines weiteren Altstars, der 38-jährige Luka Modric sicherte seinem Team mit einem Tor kurz nach der Pause (52.) drei Punkte.