Spanischer Motorradpilot Carles Falcon nach Sturz bei Rallye Dakar verstorben

Carles Falcon, der spanische Motorradpilot, ist eine Woche nach seinem schweren Sturz bei der 46. Rallye Dakar verstorben. Dies gab sein Team TwinTrail Racing am Montag bekannt.

Falcon, 45 Jahre alt, hatte bei dem renommierten Wüstenrennen am 7. Jänner einen schweren Unfall erlitten. Nach dem Sturz wurde er umgehend per Helikopter in ein Krankenhaus gebracht.

Laut Teammitteilung verursachte der Unfall einen Herz-Atemstillstand, der zu irreversiblen neurologischen Schäden führte. Der aus Tarragona stammende Rennfahrer hatte erst im Vorjahr sein Debüt bei der Dakar Rallye gefeiert. Sein Tod hinterlässt eine tiefe Betroffenheit in der Motorsport-Gemeinschaft.