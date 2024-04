SPG Linz AG Froschberg am letzten Drücker im Halbfinale

Ein 4:1-Sieg gegen Salzburg brachte die SPG Linz AG Froschberg/Waldegg in letzter Minute noch ins Halbfinale der Tischtennis Herren-Bundesliga. Die Punktlandung zum Antreten im Saisonfinale bescherte den Froschbergern die SPG Felbermayr Wels, den Grunddurchgangssieger um Staatsmeister Andreas Levenko.

Aufgegeben wird nur ein Brief, nach diesem Motto agierten die Linzer die ganze Saison über, trotz mehrerer Ausfälle von Stammspielern im Grunddurchgang gelang doch noch der Einzug ins Halbfinal-Play-off.

Noch beim Abschlusstraining vor dem entscheidenden Match gegen Salzburg verletzte sich Anthony Aputharaj schwer und musste die Heimreise antreten.

Youngster Liu Zhenlong, der beim Youth Contender in Luxemburg zugange war, wurde kurzfristig zurück nach Linz beordert, damit das SPG LINZ Team doch noch komplett antreten konnte. Sein Einsatz bescherte den wichtigen 4:1-Erfolg über Salzburg.

Österreichs U19-Teamspieler Zhenlong Liu wird auch am Dienstag in Wels, Sporthalle Vogelweide, sowie am Mittwoch im Sportpark Lissfeld für Linz an der Platte stehen.

Im Halbfinale der win2day-Bundesliga treffen somit Wels und Linz (Erster gegen Vierter) sowie Wiener Neustadt und Salzburg (Zweiter gegen Dritter des Grunddurchgangs) aufeinander.

Die beiden Mannschaften mit dem besseren Gesamtscore steigen in das Finale auf, das kommenden Sonntag in Wr. Neustadt ausgetragen wird.

Als zusätzliche Unterstützung für die Welser wird Jiri Martinko, welcher sich vor gut einem Monat verletzt hatte, nach Wels zum Heimspiel reisen, um seine Mannschaft zu unterstützen.

Im Grunddurchgang spielten die Spielgemeinschaften aus Linz und Wels jeweils 3:3-Unentschieden, in beiden Fällen dauerten die Partien knapp vier Stunden. Für Spannung und Dramatik dürfte also auch im Halbfinale gesorgt sein.

Spieltermine, 23. April, 18 Uhr: SPG Felbermayr Wels vs SPG Linz AG Froschberg. Wels, Sporthalle Vogelweide.

24. April, 18 Uhr: Linz vs Wels. Linz, Sportzentrum Lissfeld, live auf ORF Sport plus.