Spiel 7: Ein gutes Omen für Linz

Black Wings bereit für Eishockey-Showdown: „Keiner will in den Urlaub“

Mit dem 2:1-Erfolg in der Verlängerung — Siegtorschütze Schumnig: „Das Match hatte Herzinfarktcharakter.“ — beschenkten sich die Steinbach Black Wings Linz selbst mit einem alles entscheidenden siebten Viertelfinal-Spiel gegen Titelfavorit Bozen.

„Ich bin stolz, wie sich die Mannschaft präsentiert hat. Jetzt geht es um die Saison und keiner will in den Urlaub“, betonte Linz-Headcoach Philipp Lukas vor dem heutigen Showdown (19.30, live Puls 24) im Südtiroler Eishockey-Hexenkessel.

Unikat der Play-offs

Trotz der Außenseiterrolle sollte den Black Wings ein Blick in die Vergangenheit zusätzliches Selbstvertrauen geben:

Druck erprobt: Steht Linz mit dem Rücken zur Wand, liefern Kapitän Lebler und Co. in dieser Saison immer ab. In den Pre-Play-offs gegen Graz wurde mit zwei Siegen in Folge der Aufstieg realisiert und im Viertelfinale machten die Linzer das 1:5 und 1:7 vergessen.

Weiße Weste: Ein Blick in die Statistik verrät, dass die Black Wings als einziges der teilnehmenden Teams im siebten Spiel einer Play-off-Serie noch nie verloren hat. Seit der Jahrtausendwende gewann Linz alle vier entscheidenden Duelle — in der Saison 2009/10 im Halbfinale auch in Wien. Gute Vorzeichen, dass diese Serie am Dienstag in Bozen weitergeht.

Von Daniel Gruber