Spiel im Fußball-Tempel: Handball-EURO in Deutschland beginnt mit Weltrekord

Das Handball-Eldorado Deutschland setzt gleich zu Beginn der EM am Mittwoch neue Maßstäbe. Mit je mehr als 50.000 Fans bei den Auftaktspielen Frankreich – Nordmazedonien (18.00 Uhr) und Deutschland – Schweiz (20.45/live ORF Sport +, ZDF) wird in der Düsseldorfer Merkur Spiel-Arena der Zuschauer-Weltrekord für Handballspiele gebrochen. Bislang lag die Bestmarke bei 44.189 beim Bundesliga-Match zwischen Rhein-Neckar Löwen und HSV Hamburg in Frankfurt 2014.

Der Umbau der Heimstätte des Fußball-Zweitligisten Fortuna Düsseldorf begann Mitte Dezember. Dazu wurde erst das Stadiondach geschlossen, dann der Rasen abgetragen und schließlich ein tragfähiger Untergrund aus Aluminiumplatten für die Lastwagen und Arbeiter errichtet. Am Spieltag soll die Temperatur dank Heizung gut 22 Grad betragen. Um die Weltrekord-Kulisse zu garantieren wurden Zusatztribünen mit einer Kapazität von über 9000 Plätzen gebaut, insgesamt haben 53.000 Fans Platz.

Nach den Eröffnung übersiedelt die 16. EM-Endrunde in die Hallen von Köln, Berlin, Hamburg, München und Mannheim. An letzterem Ort steigen ab Freitag die Österreich-Partien.

Auch Erlebnis für Österreichs Handballer

Auf die ÖHB-Auswahl warten ab Freitag in Hammergruppe B Rumänien, Kroatien und Spanien. Neben sportlichen Highlights verspricht Mannheim aber Spielern und Fans gleichermaßen ein besonderes Hallenerlebnis. Dafür garantiert die rund 13.000 Zuschauer fassende SAP Arena, die von Handball-Bundesligist Rhein-Neckar Löwen ebenso genutzt wird wie den Eishockey-Cracks der Mannheimer Adler. Die Multifunktionshalle aus dem Jahr 2002 dient darüber hinaus als Schauplatz von Sport-Großveranstaltungen (zuletzt der Faustball-WM) und Konzerten.

Nur Fußball schlägt in Deutschland Handball

Mannheim, Düsseldorf, die Kölner Lanxess Arena (ca. 20.000), aber auch die weiteren Hallen in Berlin (15.000), Hamburg (13.000) und München (12.000) sind die in Beton gegossenen Sinnbilder für die bisher größte und ambitionierteste kontinentale Endrunde seit deren Einführung 1994. An deren Ende werden deutlich mehr Fans als bisher in die Hallen geströmt sein – Europas Verband EHF peilt die Ein-Millionengrenze an.

Deutschland gilt ohnehin als Handball-Traumland, die Hallen in der weltweit stärksten Liga sind auch abseits der EM bestens gefüllt. Im Schnitt begrüßten die 18 Bundesligisten in der laufenden Saison 5000 Zuschauer bei ihren Heimspielen. Spitzenreiter sind der – stets ausverkaufte – THW Kiel von ÖHB-Kapitän Mykola Bilyk mit 10.160 Zuschauern, auch die Füchse Berlin (8300) oder die Rhein-Neckar Löwen (7300) weisen diesbezüglich Topwerte auf.

Nur König Fußball liegt in Sachen Zuschauerinteresse klar vor den Handballern, deren Oberhausclubs in der vergangenen Saison Einnahmen von 140 Mio. Euro vermeldeten. Damit liegen sie laut der Sportbusiness-Plattform SPOBIS nur etwas hinter der Eishockeyliga DEL (150 Mio.) und vor der Basketball-Liga BBL (125).

„Das ist nach unserer Heim-EM das größte Ereignis für uns als Nationalmannschaft“, sagte Bilyk, für den es so wie für Lukas Hutecek (TBV Lemgo-Lippe) eine Art Heimspiel ist. „Was da für eine Atmosphäre herrschen wird, wie voll die Hallen sein werden und was alles um den Handball herum passieren wird, ist unglaublich. Das ist etwas ganz Besonderes, weil der Handballsport in Deutschland eine riesengroße Rolle spielt.“

Handball-Legende sagt Adieu

Welches Team im Kampf um den Titel die größte Rolle innehat, bleibt abzuwarten. Überraschungen sind eher auszuschließen. Weltmeister Dänemark ist Top-Favorit auf den EM-Titel. Mit Titelverteidiger Schweden, dem EM-Zweiten Spanien und vor allem dem WM-Zweiten Frankreich ist ebenfalls zu rechnen. Gastgeber Deutschland strebt den Einzug ins Halbfinale an und hofft auf einen Effekt wie bei der Heim-WM 2007, als man vom Publikum zum Titel getragen wurde. Für einen Großen ist Deutschland sicher die letzte EM. Frankreichs Mastermind Nikola Karabatic wird seine finalen kontinentalen Titelkämpfe absolvieren, Heim-Olympia im Sommer soll mit dann 40 Jahren der endgültige Abschied von der großen Bühne werden. Der dreifache Olympiasieger, vierfache Welt- und dreifache Europameister, der auf Klubebene dreimal die Champions League gewann, hat für den kommenden Sommer sein Karriereende angekündigt.