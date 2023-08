„Spielberg ist für uns ein Feiertag“

KTM hofft in der Steiermark auf weitere Podestplätze in der MotoGP

Mit drei Podestplätzen sowie zwei Sprintsiegen im Gepäck reiste KTM zu den bevorstehenden Heimrennen in der MotoGP am Wochenende in Spielberg. „Letztes Jahr hatten wir mehr Druck“, erinnerte sich Motorsportchef Pit Beirer an die durchwachsene Vorsaison, in der die Innviertler einige Umstellungen vorgenommen hatten. „Jetzt ernten wir die Früchte“, sagte Beirer.

Im Idealfall auch im Grand Prix am Sonntag (14, live ServusTV), wo man erneut das Podium anvisiert. Vielleicht klappt es ja sogar mit dem dritten Heimtriumph nach Miguel Oliveira 2020 und Brad Binder 2021.

Alle anderen sieben absolvierten Rennen am Red-Bull-Ring gingen übrigens an Ducati. „Sie legen die Benchmark sehr hoch, nach der muss man sich strecken“, erklärte der Motorsportchef.

„Stehen Tränen in Augen“

Für KTM ist das Rennen vor eigenem Publikum jedes Jahr ein ganz besonderes Highlight. „Es ist für uns ein Feiertag, nach Spielberg zu reisen. Nirgendwo können wir besser erleben und aufsaugen, was wir für eine Marke sind. Mir stehen immer noch Tränen in den Augen, wenn du spürst, dass du mit KTM nach Spielberg kommst“, verriet der Deutsche. Zahlreiche Fan-Unterstützung ist den Österreichern, die in der Konstrukteurs-Wertung auf Rang zwei und in der Team-Wertung auf Platz vier liegen, gewiss. Alle Mitarbeiter der Pierer Mobility AG erhielten Eintrittskarten für die KTM-Tribüne.

Auch in den anderen Klassen sind die Innviertler stark vertreten. „Insgesamt starten am Wochenende auf die drei Klassen verteilt 28 Fahrer“, sagte Beirer. Am Freitag (10.45, 15) steigen in der MotoGP die ersten Trainingsläufe, Qualifying (ab 10.50) und Sprint (15) stehen am Samstag am Programm.

Von Christoph Gaigg aus Mattighofen