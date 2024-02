Spielerparadies Las Vegas ist der Brennpunkt der Sportwelt – Teil I

Visa Cash App Red Bull Formula One Racing. Wie bitte?

Tja, neues Jahr, neuer Name.

Was dereinst als Red Bull Toro Rosso begann, später als Toro Rosso BWT F1 oder Scuderia Alpha Tauri firmierte, ist nun eben VCARB F1 Racing.

Kurz gesagt, das Zweier-Team von Red Bull Racing.

Um seinem „neuen“ Rennstall genügend Glamour und Aufmerksamkeit zu sichern, präsentierte Red Bull den neu benamsten Rennstall der Einfachheit halber in Las Vegas. Inmitten der Wüste Nevadas sind anlässlich des NFL-Spektakels Super Bowl LVIII am kommenden Sonntag bereits Tausende Journalisten und Sportfans vor Ort, das passt doch perfekt.

Blendendes Ereignis

Diese Erkenntnis teilte auch die Red-Bull-Medienabteilung, welche von einem blendendem Ereignis zu berichten wusste. Gleißende Lichter in der Glücksspielmetropole, gleißendes Rampenlicht für den ersten Auftritt des VCARB 01, so der offizielle Name des Boliden für die kommende Formel-Eins-Saison.

Die Ziele des neu gestalteten Teams für die Formel-1-Saison 2024 sind klar und ehrgezig, die Visa Cash App RB Boliden sollen in der Startaufstellung weit vorne stehen. Am besten allerdings hinter den „großen Brüdern“ von Red Bull Racing.

Technische Daten zum VCARB 01

Motor: Honda RB PTH002 V6-Turbo

Chassis: Karbon Composite Monocoque.

Vordere Radaufhängung: Querlenker, Zugstange, Spurstange, Achsschenkel, Aufhängungswippen, Federelemente und Dämpfer aus Karbon-Verbundwerkstoff.

Hintere Radaufhängung: Karbon-Composite-Querlenker, Stößelstangen, Spurstangen, Achsschenkel, Aufhängungswippen, Federelemente und Dämpfer.

Servolenkung von Red Bull Technology

Getriebe: Red Bull Technology, Getriebegehäuse aus Karbonverbundwerkstoff längs montiert, acht hydraulisch geschaltete Gänge

Hydraulisches Mehrscheiben-Differential

Hydraulische Mehrscheiben-Kuppplung aus Karbon

Abgasanlage und Bremsen von Red Bull Technology

Speziell angepasster Fahrersitz aus Karbonfasern

Reifen von Pirelli

Gesamtgewicht 798 kg

In der Saison 2023 lag die Motorleistung der Red Bull Boliden offiziell bei 950 PS.

Auftakt zur F1-Saison 2024 ist am 3. März mit dem GP am Bahrain International Circuit.

Von Andy Hörhager