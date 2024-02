Spielerparadies Las Vegas ist der Brennpunkt der Sportwelt – Teil II

Na, bitte! Zumindest die Buchmacher sind schon begeistert, da liegt der Super Bowl Sunday noch ein weiter Ferne. Doch der Branchenmonitor zeigte per Umfrage, dass fast jeder vierte Erwachsene in den USA auf den Ausgang des NFL-Endspiels zwischen den Kansas City Chiefs und den San Francisco 49ers wetten wird.

Der nächste Super Bowl Rekord scheint also fix, eruierte doch der nationale Glücksspielverband, dass 68 Millionen Amis am Sonntag Geld setzen wollen. Und zwar sehr viel Geld, nämlich etwa 23 Milliarden US-Dollar. In Worten: Dreiundzwanzig Milliarden, umgerechnet mehr als 21,5 Milliarden Euro.

Wie passend also, dass der Super Bowl LVIII erstmals in Paradise, der Südvorstadt der Glücksspielmetropole Las Vegas, US-Bundesstaat Nevada, stattfindet.

Die Nacht vom 11. auf den 12. Februar wird auch hierzulande kurz sein, das Endspiel der National Football League ist längst als Fixpunkt im TV-Kalender vieler Sportfans. RTL berichtet live im Free-TV, DAZN ergänzt per Internet-Livestream das Übertragungsangebot.

Revanche ist angesagt

Finalist San Francisco wartet seit 29 Jahren auf Super-Bowl-Ring Nummer sechs. Vor vier Jahren zog das Team gegen die Chiefs den Kürzeren (20:31). Die Kalifornier haben daher mit den „Häuptlingen“ aus Missouri noch eine Rechnung offen.

„Wir haben hart für diesen Moment gearbeitet, jetzt wollen wir dafür sorgen, dass es ein tolles Spiel wird“, erklärte 49ers Cheftrainer Kyle Shanahan, der seine Karriere endlich mit einem Super-Bowl-Ring krönen möchte.

Sein Gegenüber, „Mr. Big Mac“ Andy Reid, Headcoach der Chiefs, wagt keine Prognose. „Die 49ers sind heuer ein besseres Team als das, gegen das wir damals gespielt haben“, zollte Reid dem Gegner Lob und Anerkennung.

Mahomes hat Chance auf bereits dritten Sieg

Freilich sind auch die Chiefs nicht so schlecht aufgestellt, mit Star-Quarterback Patrick Mahomes, Tight End Travis Kelce sowie den Verteidigern Chris Jones und L’Jarius Sneed werden einige NFL-Topspieler im Chiefs-Jersey am Feld stehen.

Mahomes steht mit nur 28 Jahren in seinem vierten Super Bowl, Rekord für einen Quarterback. Er könnte am Montagfrüh für drei Endspielsiege verantwortlich sein, und damit in die Riege der absoluten Superstars aufsteigen. Nur die Spielmacher-Legenden Tom Brady (sieben), Joe Montana und Terry Bradshaw (jeweils vier Siege) haben mehr Endspiele gewonnen.

Seit 2005 keine Titelverteidigung

„Es ist wirklich etwas Besonderes, so weit mit diesen Jungs zu kommen. Aber die Aufgabe ist noch nicht erledigt. Unser Job ist es jetzt, diesen Ring zu bekommen“, meinte der Chiefs-Quarterback. Für Kansas City ist es die sechste Super-Bowl-Teilnahme, die 49ers stehen zum achten Mal im Endspiel. Im direkten Liga-Vergleich liegt Kansas mit acht zu sieben Siegen voran. Das bisher letzte Duell am 23. Oktober 2022 gewannen die Chiefs.

Ein Blick in die Statistik zeigt ferner, es gelang seit den New England Patriots 2005 keinem Team, zweimal in Folge die Vince Lombardi Trophy für den Super-Bowl-Sieger zu stemmen.

Auch die alte Weisheit „Offensive gewinnt Spiele, Defensive gewinnt Titel“ wäre ein leises Indiz für einen 49ers-Triumph. Darauf wetten würde ich aber nicht.

Rahmenspektakel

Die musikalischen Beiträge leisten heuer Country-Legende Reba McEntire, die für die US-Hymne zuständig ist. Post Malone intoniert „America the Beautiful“, während R&B-Sänger Usher die Halbzeitshow bestreiten wird.

Pop-Ikone Taylor Swift sollte zudem im Publikum sein, die Freundin von Chiefs-Star Kelce wird zeitgerecht von einem ihrer Konzerte aus Japan eingeflogen.

Von Andy Hörhager