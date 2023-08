Spitzenduo Salzburg und Sturm Graz im Gleichschritt

Jeweils mit einem Sieg haben Titelverteidiger Red Bull Salzburg und Sturm Graz in der 5. Runde der Fußball-Bundesliga den ersten und zweiten Tabellenplatz behauptet. Salzburg tat sich am Samstag allerdings schwerer und musste beim WAC einen 0:1-Rückstand aufholen. Am Ende gewannen die „Bullen“ in Kärnten mit 2:1. Sturm dominierte Blau-Weiß Linz und brachte dem Aufsteiger mit einem 4:1 (2:0)-Sieg die vierte Saisonniederlage bei.

Salzburg hat damit weiter mit dem Punktemaximum, das die Mannschaft von Trainer Gerhard Struber auf 15 schraubte, die Liga-Führung inne. Die Grazer stehen mit zwei Punkten Rückstand auf dem zweiten Platz.

Anschließend standen sich in Lustenau die dort beheimatete Austria und der SCR Altach im Vorarlberg-Derby gegenüber. Am Sonntag empfängt Rapid die WSG Tirol, der LASK trifft daheim auf die Wiener Austria. Außerdem spielen Hartberg und Austria Klagenfurt gegeneinander.