Sport und Spaß mit den Stars ruft den Champions Cup ins Leben

In den letzten sechs Jahren haben bereits mehr als 1000 Kinder in der Stadt Linz mit Vorbildern gesportelt

Sport und Spaß mit den Stars. Diese Aktion, eine Initiative der Linzer Sportreferentin Vbgm. Karin Hörzing, holte seit dem Startschuss vor sechs Jahren bereits mehr als 1000 Kinder im Vorschulalter in die Sportstätten der Landeshauptstadt.

Als Partner der Aktion sind zahlreiche heimische Spitzenklubs an Bord, von den Handballern des HC Linz AG, den Kickern von Blau-Weiß Linz und dem LASK, den Volleyballerinnen von Linz-Steg, den Tischtennis-Assen von Linz AG Froschberg bis hin zu den Eishockey-Cracks der Black Wings Linz.

Lesen Sie auch

Deren Spitzensportler agieren nicht nur als Vorbilder zum Angreifen, die Stars aus Österreichs Topligen nehmen die Kinder in adaptierten Trainingseinheiten buchstäblich an der Hand und eröffnen diesen so die bunte Welt des Sports.

Eishockey-Nationalteamstürmer Brian Lebler, selbst zweifacher Vater, weiß um die Bedeutung von Sport und Bewegung im Alltag. „Diese Aktion ist eine sehr gute Idee, ich weiß recht gut, wie viel Energie Kinder haben“, lobte der baumlange Stürmer. Lebler zog denn auch vorbildlich beim Training in der Linzer Eishalle voll mit – und etliche Kinder am Schläger übers Eis.

Viel Spaß im Team

Der Spaß steht natürlich im Vordergrund, und die Begegnung mit ihren Vorbildern, weiß auch Black-Wings-Cheftrainer Philipp Lukas. „Wir sind sehr gerne bei der Aktion mit dabei, hier machen Kinder ihre ersten Schritte hin zu regelmäßiger Bewegung. Beim Teamsport lernen Kinder zudem gemeinsam zu gewinnen und zu verlieren, das ist immens wichtig für die Charakterbildung. Unsere Spieler sind da gerne mit dabei, und nehmen ihre Vorbildfunktion ernst. Und wer weiß, vielleicht haben wir in einigen Jahren ja dann einen oder mehrere Spieler, die hier bei dieser Aktion dabei waren.“

Heuer im Juli, am ersten Ferienwochenende, soll der Champions Cup der Aktion „Sport und Spaß mit den Stars“ an die 1200 Kinder aus Kindergärten und Horten der Landeshauptstadt animieren, „bewegte“ Ferien zu erleben. Medaillen gibt es für die sportlichen Absolventen natürlich obendrauf.

In der Sport-Mittelschule Linz-Kleinmünchen werden an drei Tagen an insgesamt elf Bewegungsstationen klassische motorische Grundfertigkeiten trainiert, vom Laufen, Springen, über Werfen bis hin zu Ballspielen.

„Wir können gar nicht früh genug mit Sport anfangen“, weiß die Linzer Sportreferentin Karin Hörzing. „Diese Erlebnisse mit den Sportstars sind oftmals der Einstieg für die Kinder, in den Vereinssport einzusteigen.“

Hörzing dankte explizit allen Vereinen, die als Partner der Aktion den Kindern bereits unvergessliche Momente bescherten und auch weiterhin ermöglichen werden.

Von Andy Hörhager