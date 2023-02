Sportdirektor vergibt die Bestnote

Am Donnerstag gab’s einen freien Tag, am Freitag aber bittet Trainer Gerald Scheiblehner seine Mannen wieder auf den Trainingsplatz und startet Fußball-Zweitligist Blau-Weiß Linz in die Endphase der Vorbereitung.

Die mit dem zehntägigen Türkei-Trainingscamp zuletzt ihren Höhepunkt fand. „Müsste ich eine Schulnote dafür vergeben, dann wäre es ein glatter Einser“, schwärmte Sportdirektor Tino Wawra nach der Rückkehr am Mittwoch. In den zehn Tagen in Belek standen neben drei Testspielen satte zwölf Übungseinheiten auf dem Programm.

Gespräche über Vertrag

„Alle Spieler haben voll mitgezogen und wirklich gut gearbeitet. Dazu waren die Bedingungen wirklich super“, sagte der 43-Jährige, dem vor allem ein Umstand Freude bereitet: „Alle Spieler sind fit wieder heimgekommen. Das könnte bei so einem intensiven Programm auch ganz anders aussehen. Unsere medizinische Abteilung hat bei einigen Wehwehchen tolle Arbeit geleistet.“

Auch betreffend der eigenen Zukunft war das Trainingslager für den Sportchef wichtig. Mit Geschäftsführer Christoph Peschek standen an der türkischen Riviera Gespräche bezüglich des im Sommer auslaufenden Vertrags an.

„Es war ein konstruktiver Austausch. Ich denke, dass in nicht all zu ferner Zukunft eine Entscheidung fallen wird“, verriet Wawra vor dem Heim-Testspiel am Sonntag (13.30) gegen Stripfing.

Von Christian Baumberger