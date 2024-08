Starker Olympia-Start von Golfer Straka: 6. nach Tag eins

Österreichs Topgolfer Sepp Straka ist sehr gut in den olympischen Bewerb der Männer im Südwesten von Paris gestartet. Der 31-Jährige absolvierte am Donnerstag auf dem Par-71-Traditionskurs im Le Golf National die erste von vier Runden in ausgezeichneten 67 Schlägen (4 unter Par). Damit klassierte sich der gebürtige Wiener auf dem geteilten Rang sechs, auf den Bronze-Platz fehlt derzeit ein Schlag. In Führung liegt der Japaner Hideki Matsuyama (63/8 unter Par).

Straka begann bei hohen Temperaturen verhalten in die ersten neun Löcher. Dem Ryder-Cup-Sieger gelang zunächst auf Bahn vier ein Schlaggewinn, den er allerdings mit einem Bogey auf der Neun wieder neutralisierte. Auf den „back nine“ steigerte sich der zweifache Sieger auf der PGA-Tour aber kräftig, auf den Löchern 12, 14, 15 und 18 durfte die österreichische Nummer eins jeweils Birdies auf der Scorekarte notieren.

„Ich bin sehr zufrieden. Auf den ersten Neun habe ich den Ball nicht so gut getroffen und nur wenige Birdie-Chancen gehabt. Aber auf den zweiten habe ich ihn wirklich gut getroffen, habe ich viele Putts zum Birdie gehabt und genügende verwandelt“, sagte Straka im ORF-Interview und freute sich über die vielen rot-weiß-roten Fans auf dem Platz. „Die Atmosphäre war ein Wahnsinn. Ich habe es mir nicht so gut vorgestellt. Es war unglaublich heute.“

Der Weltranglisten-26. verschaffte sich damit eine gute Ausgangsposition für die nächsten drei Wettkampftage. Straka lag unter anderem gleichauf mit dem Weltranglisten-Ersten Scottie Scheffler aus den USA, dem spanischen Star Jon Rahm und dem Briten Tommy Fleetwood. Der für Irland startende Rory McIlroy kam auf eine 68.

Die Pole Position eroberte Matsuyama, der Masters-Champion von 2021 brachte nach acht Birdies eine 63 ins Clubhaus. Zwei Schläge dahinter rangiert Titelverteidiger und British-Open-Sieger Xander Schauffele (USA) auf Platz zwei. Der Spielbetrieb war am Donnerstagnachmittag wegen einer Gewitterwarnung unterbrochen worden, bis zum Abend waren aber alle Spieler mit ihren ersten 18 Löchern durch.