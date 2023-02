Stars, Premieren, Solo-Show

Der Hauptbewerb der Upper Austria Ladies startet am Montag mit nur einer Österreicherin

Nach der zweiten Runde der Qualifikation (ab 10) beginnt ab 15 Uhr der Hauptbewerb des 32. „Upper Austria Ladies“ im Linzer Designcenter. Wissenswertes vor dem Turnierstart:

Zwei Topstars

Mit der aktuellen Weltranglisten-7. Maria Sakkari sowie der Australian-Open-Siegerin 2020, Sofia Kenin, schlagen zwei absolute Weltstars in Linz auf.

ÖTV-Einzelkämpferin

Weil alle sechs Österreicherinnen in der Quali schon in Runde eins scheiterten, steht mit Julia Grabher (WTA-89.) nur eine im Hauptbewerb. Die Vorarlbergerin trifft zum Auftakt (wahrscheinlich am Mittwoch) auf die US-Amerikanerin Madison Brengle (80.).

Das Preisgeld

Für den Sieg im Einzel gibt es neben 280 Weltranglistenpunkten auch 29.760 Euro, die Finalverliererin erhält 180 bzw. 17.590. Insgesamt ist das Event mit rund 239.500 Euro dotiert.

Ein Baum pro Ass

Das Thema Nachhaltigkeit wird großgeschrieben und das Turnier erhielt auch das Österreichische Umweltzeichen für Green Events vom zuständigen Ministerium. Neben essentiellen Dingen wie Mülltrennung und Werbematerialien aus nachhaltigem Material wird etwa für jedes Ass ein Baum von der OÖ Versicherung gepflanzt.

Der neue Court

Mit dem violett-grauen Belag von Green Set spielen die Linzer Veranstalter in diesem Bereich in derselben Liga wie das WTA-Finale.

Minister-Premiere

Erstmals in der langen Geschichte des Linzer Turniers wird diesem der Sportminister die Ehre erweisen. Vizekanzler Werner Kogler tritt beim ersten Frauensport-Symposium Österreichs am Freitag auf.

Das erste Highlight

Das Linzer WTA-Event ist bei den Spielerinnen vor allem bekannt und beliebt aufgrund der familiären Atmosphäre. Besonders angesagt: Die Player’s Night, die am Montag ab 19.30 in den VIP-Räumlichkeiten des Design Centers stattfindet.

Von Tobias Hörtenhuber