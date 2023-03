Steelsharks drückten auf den Reset-Knopf

Die Trauner Football-Haie sind wieder los. Und sie wollen in der am Sonntag mit dem Spiel in Prag beginnenden AFL-Saison besonders bissig sein. Im Vergleich zum Vorjahr blieb kaum ein Stein auf dem anderen, drückte man in der Saison-Vorbereitung kräftig auf den Reset-Knopf.

So wurde neben Cheftrainer Jure Bezica mit Slade Jarman auch ein neuer Quarterback, der das Spiel gestalten und lenken soll, engagiert. Dazu setzt man anders als zuletzt auf mehr internationale Erfahrung, stehen zusätzlich zu den einheimischen Cracks neben zwei US-Boys gleich fünf weitere Spieler aus dem europäischen Ausland unter Vertrag.

„Wir setzen unser Budget heuer zielgerichteter ein, spielen anstatt mit drei nur mit zwei US-Legionären. Wir haben mehr über den europäischen Tellerrand hinausgeblickt“, verriet Sektionsleiter Hartmut Pötzelberger.

45 Spieler umfasst der Kader, nur drei davon sind Berufssportler. „Die 43 anderen bezahlen 250 Euro Mitgliedsbeitrag“, erklärte der Funktionär, der zugleich auch als Trainer für die Offensive agiert.

Zwölf Spiele bis zum Titel

Und auch die sportliche Marschrichtung vorgibt: „Wir wollen zumindest ins Halbfinale“, betonte Pötzelberger. nach zehn Duellen im Grunddurchgang wäre ein Titel also in nur zwölf Spielen möglich. Neo-Cheftrainer Bezica traut seinem Team jedenfalls eine Menge zu. „Wir sind eine hoch talentierte, hungrige Gruppe. Ich glaube an uns, es ist viel möglich.“

Von Christian Baumberger