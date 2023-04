Steelvolleys holen vierten Meistertitel

Der Start misslang, die ersten drei Punkte gehörten den Gastgeberinnen, knapp zwei Stunden später durften die Oberbank Steelvolleys Linz-Steg nach dem 3:1-Sieg zum vierten Mal in der Vereinsgeschichte den Meisterpokal in Empfang nehmen – exakt ein Jahr nach dem dritten, wieder nach Spiel vier der Finalserie und wieder in der Halle von Sokol/Post.

Die 100 mitgereisten Fans, insgesamt kamen 700, feierten Lilly Hager & Co. mit Standing Ovations. Die Steelgirls mussten mehr kämpfen, als ihnen lieb war, hatten aber die besseren Nerven und gingen schlussendlich als verdiente Siegerinnen vom Feld.

Lesen Sie auch

Zum ersten Mal holten man mit Supercup, Cup und Meisterschaft auch alle drei Titel einer Volleyball-Saison.