Steffen Hofmann ab sofort Geschäftsführer bei Rapid

Steffen Hofmann wird mit sofortiger Wirkung die Funktion als Geschäftsführer SK Rapid beim Fußball-Bundesligisten übernehmen. Das gaben die Hütteldorfer am Samstag via Aussendung bekannt. Der 42-jährige Ehrenkapitän werde künftig der Sprecher der Geschäftsführung sein und die Gesamtverantwortung für die strategische und sportliche Ausrichtung übernehmen. Zeitnah stehen große Aufgaben an, gilt es doch etwa einen neuen Geschäftsführer Sport zu finden.

In dieser Position ist aktuell noch Zoran Barisic tätig, der allerdings nach der Trennung von Ferdinand Feldhofer zum Interimscoach bestellt wurde und diese Tätigkeit nun dauerhaft ausüben soll. Zu Hofmanns Aufgabe zähle auch „die Fixierung eines Vertrages für Zoran Barisic als dauerhafter Cheftrainer der Profimannschaft“, gaben die Wiener bekannt. Unter dem 52-Jährigen hatte Rapid den Aufstieg ins Cup-Viertelfinale geschafft, zudem in der Liga drei Siege geholt, bei einem Unentschieden und einer Niederlage.

Als Geschäftsführer Wirtschaft wird vorerst Werner Kuhn interimistisch tätig sein, auch diese Position soll 2023 permanent besetzt werden. Vor und nach dem Jahreswechsel stehen noch weitere Sitzungen des Präsidiums bzw. der in diesem Gremium gebildeten Arbeitsgruppen (Sport; Wirtschaft, Organisation) auf der Agenda.

Bei Rapid ist seit der Ordentlichen Hauptversammlung am 26. November Alexander Wrabetz als neuer Präsident im Amt. Die von Hofmann initiierte Liste hatte eine breite Zustimmung von fast 90 Prozent erhalten. Wrabetz hatte schon damals angekündigt, dass Hofmann eine „Scharnierfunktion zwischen Geschäftsführung und Präsidium übernehmen werde“. Nun folgte die Präzisierung. Dass Hofmann eine Schlüsselposition im operativen Bereich übernehmen werde, sei im Rahmen einer Präsidiumssitzung einstimmig beschlossen worden, wurde betont.