Steg-Ladies zwangen TI-Volley die erste Heimpleite auf

Spiel vier der AVL-Women-Finalserie steigt am Montag in Linz-Kleinmünchen

Nachdem die Oberbank Steelvolleys Linz-Steg in der Finalserie der AVL Women am Dienstag auf 1:2 verkürzt haben, kommt es am Montag, 20.15 Uhr, zu einem weiteren Duell in Kleinmünchen.

Beim ersten Heimspiel wurde mit knapp über 800 Fans ein Zuschauerrekord geschafft. Am Montag soll er bereits wieder verbessert werden.

In Innsbruck war alles für die Meisterparty vorbereitet gewesen, die Linzerinnen durchkreuzten diese Pläne jedoch gnadenlos mit dem 3:1-Auswärtssieg.

Starke Teamleistung

Steelvolleys-Trainer Facundo Morando lobte seine Damen nach der tollen Leistung in Tirol. „Kapitänin Sophie Maass hat bei ihrer Rückkehr eindrucksvoll gezeigt, wie wichtig sie für das Team ist. Im ersten Satz hat uns Carmen Raab am Ende in Führung gebracht. Im vierten Satz kam Andrea Duvnjak ins Spiel und stellte sich sofort mit zwei Blocks ein. Mitte des vierten Satzes ist auch noch Zoe Nunez ins Spiel gekommen und hat ebenfalls toll gespielt. Nur so war dieser Sieg möglich!“

Neben den gelungenen Einwechslungen ist vor allem bemerkenswert, dass die Steelvolleys den Gastgeberinnen die erste Heimniederlage der Saison zufügen konnten. Dadurch geht die Finalserie in die Verlängerung. Das vierte Match findet am Montag wieder in der SMS Linz-Kleinmünchen statt. Ein mögliches Entscheidungsspiel würde am 1. Mai in Innsbruck folgen.

„Natürlich werden wir alles versuchen, um am Montag noch mehr Fans in die Halle zu locken. Die Spiele sind richtig spannend. Mit einem Heimsieg könnten wir ein Entscheidungsspiel erzwingen. Die Unterstützung der Fans war zuletzt gewaltig und das kann am Montag den entscheidenden Unterschied ausmachen“, spricht Linz-Steg-Manager Andreas Andretsch eine direkte Einladung aus.