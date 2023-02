Steg will weiße Finalweste verteidigen

Mit dem 3:2-Sieg nach 0:2-Rückstand im Spitzenspiel gegen AVL-Verfolger Graz gelang den Oberbank Steelvolleys Linz-Steg die perfekte Generalprobe für das heutige Cup-Finale (17.35/live ORF Sport+).

Und trotz Heimvorteils für Gegner TI Volley in Innsbruck spricht eigentlich alles für die Volleyball-„Steelgirls“:

Lesen Sie auch

Sechs Mal bestritt der AVL-Tabellenführer bisher ein Cup-Endspiel, sechs Mal durfte dieser am Ende die Trophäe in die Höhe strecken.

Die beiden Saisonduelle mit den Tirolerinnen gewannen die Linzerinnen mit 3:0, zuletzt vor neun Tagen am Ort des heutigen Finales.

In der Innsbrucker USI-Halle durfte Linz-Steg vor 15 Jahren über den ersten Titel der Vereinsgeschichte jubeln.

„Wir hoffen natürlich, dass wir diese Quote halten können“, schmunzelte Kapitänin Lilly Hager (l.) auf die weiße Endspiel-Weste angesprochen. Auch die 26-Jährige weiß, dass ihr Team klar in der Favoritenrolle ist, aber: „In einem Spiel kann viel passieren und sie haben die Fans im Rücken.“

Nach der Ankunft am Sonntag wird am Montagvormittag noch ein Training absolviert, um 16 Uhr beginnt die unmittelbare Vorbereitung auf das Match. Ob danach noch eine weitere Nacht in Innsbruck folgt, hänge vom Ausgang ab, meinte Hager grinsend.t.h.