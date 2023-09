Stimmungsvoller TT-Aufschlag für Wels

Die Tischtennis-Herren der SPG Felbermayr Wels wollen sich zum Start der Bundesliga am Sonntag in Baden (15 Uhr) erfolgreich warmspielen, ehe bereits am Montag (18, live ORF Sport+) in Wiener Neustadt die Neuauflage des verlorenen Vorjahresfinales auf die Messestädter wartet.

„Wir haben die erste Mannschaft verjüngt. Unser Mindestziel ist das Halbfinale, aber natürlich wollen wir Titel holen“, erklärte Wels-Trainer Daniel Huber, in dessen Team Olympia-Hoffnung Andreas Levenko (Bild) mit 25 Jahren der älteste Spieler ist.

In Wr. Neustadt wollen die Welser nicht nur Revanche für die Titelentscheidung im Vorjahr, sondern müssen auch mit der Premiere, unter dem Motto „Break the silence“ — Applaus während und Musik zwischen den Ballwechseln, wie beim Beachvolleball sollen für mehr Stimmung sorgen — umgehen.

Chance für Talente

Für die heimischen Frauen geht es in den höchsten Spielklassen erst Ende September los. „Es hat sich riesig entwickelt und es wird die stärkste Damen-Bundesliga aller Zeiten“, betonte Günther Renner, Manager von Titelverteidiger und 23-fachen Meister Linz AG Froschberg. Die Linzerinnen kompensierten Abgänge, wie jenen von Karoline Mischek mit Talenten aus den eigenen Reihen.

Von Daniel Gruber