Stöger wird Sportdirektor bei der Admira – NÖN

Peter Stöger wird laut einem Bericht der „NÖN“ neuer Sportdirektor des Fußball-Zweitligisten Admira. Der 57-Jährige soll bei den Niederösterreichern die Nachfolge von Marcel Ketelaer antreten. Die offizielle Bekanntgabe der neuen sportlichen Führung ist für Dienstag geplant. Stöger war zuletzt bis Dezember 2021 als Trainer bei Ungarns Rekordmeister Ferencvaros Budapest tätig gewesen, zuvor als Coach unter anderem bei der Wiener Austria, Borussia Dortmund und dem 1. FC Köln.

In den vergangenen Monaten arbeitete der Wiener als TV-Experte bei Sky. Die Admira war im Vorjahr aus der Bundesliga abgestiegen und fixierte den Klassenerhalt in der 2. Liga kürzlich erst in der letzten Runde.

Lesen Sie auch