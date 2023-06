Strahlend in den Sonnenuntergang

Der 5. Traunsee Halbmarathon zauberte nicht nur den 2000 Teilnehmern (erstmals ausverkauft) ein Lächeln ins Gesicht, sondern auch Organisator Andreas Berger. „Am Abend war das Wetter sensationell, entlang der Strecke herrschte eine Riesenstimmung und die Läufer haben es auch sichtlich genossen“, zog der 62-jährige Gmundner ein mehr als positives Fazit. Während David Geisbauer (1:16:05 Std.) und Anita Ahorner (1:28:27) über den Halbmarathon-Sieg jubelten, durfte sich das SOS-Kinderdorf Altmünster über die Spendensumme von 1950 Euro — gesamten Teilnahmegebühren beim Junior-Run — freuen.

2024 Duell mit ‘Goldi’?

Am gestrigen Sonntag wurde fleißig zusammengeräumt und die Planungen für die 6. Ausgabe am 22. Juni 2024 begannen. „Wir sind in einem guten Flow und bereiten uns auf 2500 Starter vor“, erklärte Berger, der nächstes Jahr auch ein paar bekannte Sport-Gesichter präsentieren möchte. So wird etwa Ex-Biathlon Weltmeister Dominik Landertinger, der seinen geplanten Halbmarathon-Start aufgrund einer Meniskus-OP absagen musste, am Start sein und Berger hofft, dass sich einige in dessen Windschatten hängen. „Wir werden das viel aktiver angehen, aber zum Beispiel redet auch der ‘Goldi’ (Andreas Goldberger/Anm.) seit Jahren davon, dass er kommt.“