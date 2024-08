Straka-Aufholjagd bleibt aus – Golfer außerhalb von Top 30

Für Sepp Straka wird sich der Medaillentraum bei den Olympischen Spielen wohl nicht erfüllen. Der 31-Jährige startete am Samstag im Le Golf National südwestlich von Paris zwar stark in die 3. Runde, ließ aber die Konstanz für eine angepeilte Aufholjagd vermissen. Nach 18 Löchern standen den starken fünf Birdies auch vier Bogeys gegenüber. Nach der 70er-Runde kündigte sich keine große Rangverbesserung gegenüber dem Vortag an, vorerst lag der gebürtige Wiener auf Platz 35.

Mehr als die Hälfte der Akteure war da aber noch unterwegs. Straka hatte nach Rang sechs auf der Auftaktrunde mit einer Top-Drei-Platzierung liebäugeln dürfen, war allerdings am Tag danach mit einer verpatzten 74er-Runde auf Position 35 zurückgefallen. Wie es aussieht wird daher Rang zehn von der Premieren-Teilnahme vor drei Jahren in Tokio Strakas bestes olympisches Abschneiden bleiben.

Straka zeigte am Samstag vorerst eine starke Leistung, blieb auf der 2, 4 und 7 jeweils einen Schlag unter der Platzvorgabe. Ausgerechnet auf Loch 9, wo am Freitag ein Birdie gelungen war, folgte mit einem Bogey der erste Dämpfer. Das folgende Birdie war zwar eine starke Reaktion, weitere Bogeys auf der 13, 15 und 17 verhinderten allerdings einen deutlichen Vorstoß im Ranking. Zuvor war dem Ryder-Cup-Sieger auf der 16 das fünfte Birdie gelungen.