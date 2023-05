Straka bei PGA Championship als Zehnter souverän zum Cut

Golfprofi Sepp Straka hat den Cut bei der der 105. PGA Championship souverän geschafft. Mit 71 Schlägen benötigte der Österreicher am Freitag (Ortszeit) auf der zweiten Runde zwar zwei Versuche mehr (eins über Par), verbleibt im Oak Hill Country Club von Rochester/New York mit insgesamt 140 Versuchen aber auf Platz zehn. Auf das Spitzentrio Scottie Scheffler (USA), Viktor Hovland (NOR) und Corey Conners (CAN) fehlen Straka fünf Schläge.

Der spanische Topfavorit Jon Rahm, Führender der Weltrangliste und Gewinner des US Masters im April, konnte das Schlimmste verhindern. Er steigerte sich von 76 auf 70 Schläge, was ihm gerade noch einen Platz unter den 76 Spielern eintrug, die die beiden Finalrunden bestreiten werden.

Lesen Sie auch