Straka nach US-Open-Auftaktrunde 38. – Fowler, Schauffele 1.

Golf-Profi Sepp Straka liegt nach Runde eins der 123. US Open auf Rang 38. Mit einer 70er-Runde nach je zwei Bogeys und Birdies gelang dem 30-jährigen Österreicher im Los Angeles Country Club von Beverly Hills eine Par-Runde. Mit Bravour setzten sich die US-Amerikaner Rickie Fowler und Xander Schauffele mit je 62 Schlägen in Front. So einen tiefen Score hatte es bei US Open bisher nicht gegeben. Deren Landsleute Wyndham Clark und Dustin Johnson folgen je zwei Schläge zurück.

Das Turnier in Kalifornien steht in besonderem Fokus, ist es doch der erste Bewerb seit der überraschend verkündeten Allianz zwischen PGA, LIV und World Tour.

