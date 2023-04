Stresstest souverän bestanden

Ehre, wem Ehre gebührt: Mitten im lautesten Jubel, den die SportMS bei einem Volleyball-Spiel jemals erlebt hatte, zog Manager Andreas Andretsch plötzlich einen Sprint in Richtung VIP-Klub an, um Sekunden später mit einer Sektflasche am Spielfeld aufzutauchen und sie Brooke Botkin zu überreichen.

Die US-Angreiferin führte die Oberbank Steelvolleys Linz-Steg als „Beste Spielerin des Spiels (MVP)“ zum 3:0-Erfolg über Sokol/Post. Mit einer souveränen Leistung machten die „Steelgirls“ die Niederlage in Wien vergessen, stellten in der Finalserie auf 2:1 und können nun am 27. April in der altehrwürdigen Posthalle Titelverteidigung und „Triple“ fixieren — oder wäre ein weiteres Heimspiel vor 650 Fans doch besser?

„Nein, es war zwar eines der coolsten Erlebnisse, aber wir wollen den Pokal im nächsten Spiel holen“, schmunzelte Kapitänin Lilly Hager, die wie ihre Teamkolleginnen mit drei freien Tagen belohnt wurde.

Werbung für Volleyball

Eine Belohnung haben sich auch die Helfer rund um Klub-Obmann Roland Atzmüller verdient. Nach dem Aufbau des TV-Courts samt Banden am Sonntag-Vormittag, war das ganze gegen 23 Uhr auch schon wieder abgebaut. „Das schätzen wir sehr“, bedankte sich Hager.

Die OÖ-Rekordkulisse für Volleyball-Frauen und die Standing Ovations zauberte nicht nur den „Steelgirls“ ein Lächeln ins Gesicht. „Das sind wir gar nicht gewöhnt. Es ist aber schön“, meinte Atzmüller happy. Es war vor allem Werbung für den Sport, denn die Fans — darunter viele Nachwuchs-Talente — kamen aus dem ganzen Bundesland nach Linz.

Von Tobias Hörtenhuber