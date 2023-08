Sturm Graz hat in der Fußball-Bundesliga den dritten Sieg im vierten Saisonspiel angeschrieben. Der Vizemeister gewann am Samstag bei Austria Lustenau mit 1:0 (1:0) und setzte sich damit für zumindest einen Tag an Salzburg vorbei an die Tabellenspitze. Der LASK musste sich bei der WSG Tirol hingegen mit einem 1:1 (0:1) begnügen und wartet damit weiter auf den zweiten Erfolg in der neuen Spielzeit. Im Abendspiel stehen sich noch Austria Klagenfurt und der SCR Altach gegenüber.

Video Ich möchte eingebundene Social Media Inhalte sehen. Hierbei werden personenbezogene Daten (IP-Adresse o.ä.) übertragen. Diese Einstellung kann jederzeit mit Wirkung für die Zukunft in der Datenschutzerklärung oder unter dem Menüpunkt Cookies geändert werden. Inhalt erlauben