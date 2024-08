Sturm Graz feiert schmeichelhaften 2:0-Erfolg in Klagenfurt

Sturm Graz hat im dritten Spiel der Fußball-Bundesliga-Saison den zweiten Sieg gefeiert. Der Double-Gewinner behielt am Samstag bei Austria Klagenfurt in einer von fragwürdigen Schiedsrichterentscheidungen geprägten Partie mit Glück mit 2:0 die Oberhand. Für die Steirer war es ein halbes Heimspiel, treten sie doch in der Champions League in Klagenfurt an. Die Kärntner sind als Vorletzter noch sieglos. Das trifft auch auf Aufsteiger GAK nach einem 2:2 gegen Blau-Weiß Linz zu.

Die Grazer Athletiker machten einen 0:2-Pausenrückstand wett und haben mit zwei Punkten einen Zähler mehr als die Klagenfurter auf dem Konto. Die Linzer holten nach dem 1:5 in Salzburg wieder einmal einen Punkt, es war der vierte 2024/25. An der Spitze der Tabelle zog Sturm vorerst nach Punkten mit Leader Salzburg gleich. Die „Bullen“ sind im Abendspiel noch beim LASK zu Gast. Die restlichen drei Partien – Rapid-WSG Tirol, Altach-WAC und Hartberg-Austria Wien – folgen erst am Sonntag (jeweils 17.00 Uhr).

