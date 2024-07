Sturm Graz und Rapid mit Remis in hochkarätigen Testspielen

Österreichs Fußball-Meister Sturm Graz hat am Samstag in einem Testspiel in Windischgarsten dem französischen Vizemeister AS Monaco ein 2:2 (2:1) abgerungen. Nach langer Verletzungspause wegen eines Kreuzbandrisses gab Kjell Scherpen gegen die Truppe von Coach Adi Hütter sein Comeback im Tor der Steirer. Der SK Rapid kam unterdessen im Jubiläumsspiel vor ausverkauftem Haus in Hütteldorf zu einem 1:1 (0:0) gegen den AC Milan.

Sturm war gegen die Hütter-Elf zweimal durch Tore von William Böving (21.) und Mika Biereth (42./Handelfmeter) in Führung gegangen. Den Monegassen gelang jedoch durch den Ex-Salzburger Takumi Minamino (32./Elfmeter) und Eliot Matazo (58.) jeweils der Ausgleich. Manprit Sarkaria verpasste kurz vor Schluss den Siegtreffer, als er nur das Torgestänge traf. Am Dienstag wartet auf die Grazer ein weiterer Testspielkracher gegen den FC Porto (19.00 Uhr).

Lesen Sie auch

Rapid feierte derweil sein 125-jähriges Club-Bestehen mit einem Remis gegen den italienischen Vizemeister Milan. Alessandro Florenzi brachte die Gäste in der zweiten Hälfte in Front (64.), Eigengewächs Furkan Demir schaffte im Finish den umjubelten Ausgleich (88.). Am Vormittag hatte Rapid Admira Wacker mit 3:1 bezwungen. Kommenden Donnerstag bestreiten die Hütteldorfer bei Wisla Krakau im Hinspiel der zweiten Qualifikationsrunde zur Europa League ihr erstes Pflichtspiel in dieser Saison.

Red Bull Salzburg fertigte in seinem letzten Testspiel den englischen Zweitligisten Sheffield Wednesday mit 4:0 ab, der WAC kam gegen Udinese Calcio zu einem 2:2. Der LASK feierte indes einen 2:0-Heimsieg gegen Zweitligist SKN St. Pölten. Für den GAK war Besiktas Istanbul eine Nummer zu groß, es setzte eine 1:5-Niederlage.