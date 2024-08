Sturm in CL gegen deutsche Clubs – Kracher-Lose für Salzburg

Die Auslosung der neu gestalteten Ligaphase in der Fußball-Champions-League hat am Donnerstagabend in Monaco Sturm Graz und Red Bull Salzburg viel Hochkarätiges beschert.

Meister Sturm trifft in der Königsklasse unter anderem auf RB Leipzig und Borussia Dortmund sowie Europa-League-Sieger Atalanta Bergamo. Salzburg darf sich auf Duelle mit Titelverteidiger Real Madrid, Paris St. Germain und Bayer Leverkusen freuen. Der erste Spieltag findet Mitte September (17.-19.) statt.

Die in Pool vier befindlichen Grazer bekamen in einem unterhaltsamen und großteils computergesteuerten Auslosungs-Prozedere Heimspiele gegen RB Leipzig (Topf 1), Club Brügge (2), Sporting Lissabon (3) sowie Girona (4). Auswärts antreten muss die Elf von Trainer Christian Ilzer bei Marcel Sabitzers BVB (1), in Bergamo (2), in Lille (3) und im französischen Brest (4). Damit gibt es für Sturm heuer reichlich Deja-vus, haben doch die Steirer bereits in der Vorsaison Atalanta, Sporting und Lille zum Gegner gehabt.

Vizemeister Salzburg, das sich in Topf drei befand, hat Heimrecht gegen Paris Saint-Germain (1), Atletico Madrid (2), Dinamo Zagreb (3) und ebenfalls Brest. Reisen muss die Truppe von Coach Pepijn Lijnders zu David Alabas Real (1), nach Leverkusen (2), zu Gernot Trauners Feyenoord Rotterdam (3) und zu Sparta Prag (4).

Da die neue Ligaphase keine Gruppen und zudem 36 statt 32 Vereine umfasst, ist der Modus ein anderer. Die zwölf Mannschaften mit den wenigsten Punkten scheiden aus. Die Teams auf den Plätzen 9 bis 24 kämpfen in Play-offs um einen Platz im Achtelfinale. Die Top acht stehen fix in der Runde der letzten 16. Achtel-, Viertel- und Semifinali werden dann wie gewohnt in zwei, das Finale in einem Spiel entschieden. Einen Umstieg zur Europa League gibt es nicht mehr.