Sturm Graz muss in den kommenden Wochen auf die beiden Leistungsträger Gregory Wüthrich und Albian Ajeti verzichten. Wie der Tabellenzweite der Fußball-Bundesliga am Montag mitteilte, werden sowohl Innenverteidiger Wüthrich (Adduktoren) als auch Stürmer Ajeti (Oberschenkel) wegen Muskelfaserverletzungen „einige Wochen“ pausieren. Die beiden Schweizer hatten sich ihre Verletzungen im Schlagerspiel gegen Rapid (1:0) am vergangenen Freitag zugezogen.

