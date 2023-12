Sturm patzt bei Aufsteiger BW Linz, Salzburg-Sieg gegen WAC

Red Bull Salzburg hat seine Tabellenführung in der Fußball-Bundesliga mit einem 1:0-Sieg gegen den Wolfsberger AC ausgebaut. Der Serienmeister siegte am Sonntag dank eines Treffers von Matchwinner Oscar Gloukh (45.) und liegt nach der 16. Runde zwei Punkte vor Verfolger Sturm. Die Grazer kamen bei Aufsteiger Blau-Weiß Linz nicht über ein 1:1 hinaus, auch wegen einer Roten Karte für Javier Serrano (54.). Am Sonntag spielten ab 17.00 Uhr noch die Wiener Austria gegen den LASK.

Aufgrund der massiven Schneefälle und der Nichtbespielbarkeit der Plätze am Wochenende finden die Duelle Austria Klagenfurt gegen den TSV Hartberg am Montag (19.00 Uhr) sowie WSG Tirol gegen Rapid und SCR Altach gegen Austria Lustenau jeweils am Dienstag um 19.00 Uhr statt.

