SV Ried beendete lange Durststrecke

Die Fans feierten, als wäre gerade der Wiederaufstieg gelungen, aus der Kabine ertönten die Partyhits — die Erleichterung nach dem ersten Saisonsieg der SV Guntamatic Ried in der 2. Fußball-Liga war bei allen Beteiligten spürbar.

Zumal mit dem 2:0 über den zuvor makellosen Aufsteiger DSV Leoben eine lange Durststrecke endete: Erstmals seit dem 2:1 in Altach am 12. März durften die Innviertler in der Liga über drei Punkte jubeln, vor eigenem Publikum war dies zuletzt am 15. Oktober beim 1:0 gegen Rapid gelungen. „Heute ist ein Tag zum Feiern“, grinste Trainer Maximilian Senft.

Dessen Team sich in Hälfte eins lange Zeit sehr schwertat, ehe ein traumhafter Schlenzer von Stürmer Mark Grosse, der zur Halbzeit wegen Magenbeschwerden in der Kabine bleiben musste, zum 1:0 den Knoten löste (37.). Danach kamen die Innviertler besser in Fahrt, legten durch das erste Profitor von Eigenbauspieler Fabian Rossdorfer das verdiente 2:0 nach (55.). „Der Sieg war sehr wichtig heute, das hat man gemerkt. Wir haben geliefert“, strahlte der 17-Jährige.