SV Ried gibt zweiten Spieler an Doublegewinner Sturm ab

Nach Arjan Malic wechselt jetzt mit dem 19-jährigen Belmin Beganovic nun ein weiterer Kicker der SV Guntamatic Ried zu Meister und Cupsieger Sturm Graz, der Transfer wurde am Montag finalisiert.

Der 19-jährige Bosnier wurde so wie Malic in der Rieder Fußball-Akademie ausgebildet und bringt den Innviertler, für die er in den letzten beiden Jahren 35 Pflichtspiele in Bundesliga (12), 2. Liga (19) und ÖFB-Cup (4) bestritten hat, eine schöne Ablösesumme. Die Rede war von angeblich rund einer Million Euro.

Ich möchte mich bei Belmin für seinen Einsatz für die SV Guntamatic Ried bedanken. Er hat auf der vom Klub geschaffenen Plattform den Durchbruch in den Profifußball geschafft“, sagt Wolfgang Fiala, Geschäftsführer Sport bei der SV Guntamatic Ried.

Nachsatz: „Jetzt hatten beide Seiten das Gefühl, dass ein Tapetenwechsel für seine Karriere sinnvoll sein kann. Mit der Ablöse werden wir Ersatz holen, aber auch weitere Akademiespieler mit Perspektivverträgen ausstatten, um unseren Weg erfolgreich weitergehen zu können“, so Fiala.