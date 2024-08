SV Ried machte den Traumstart mit 4:0-Heimsieg perfekt

Innviertler feierten in 2. Fußball-Liga zweiten Sieg im zweiten Spiel

Die SV Guntamatic Ried hat auch die zweite Saisonpartie in der 2. Fußball-Liga für sich entschieden. Die Innviertler gewannen am Freitagabend zum Runden-Auftakt gegen den weiter punktlosen SV Horn mit 4:0 und übernahmen mit dem Punktemaximum und bisher ohne Gegentor auch die Tabellenführung. Ebenfalls bei sechs Zählern hält der Kapfenberger SV, der den FAC mit 3:1 bezwang, und der SKU Amstetten, der nach einer Seuchensaison mit einem 1:0 gegen den SV Stripfing wieder positiv aufzeigte.

Die zum Auftakt bei Stripfing mit 1:0 siegreich gebliebenen Rieder legten zu Hause vor der Pause den Grundstein für die drei Punkte. Nach Vorarbeit von Jonas Mayer sorgte Saliou Sane (16.) für die Führung, Fabian Wohlmuth (35.) erhöhte nach Assist von Martin Rasner.

Lesen Sie auch

Nach dem Seitenwechsel kamen die Niederösterreicher deutlich verbessert aus der Kabine und auch mehrmals dem Anschlusstreffer nahe, weitere Treffer fielen aber nur auf der anderen Seite in der Nachspielzeit. Nikki Havenaar (91.) stocherte den Ball aus kurzer Distanz nach Sane-Vorarbeit über die Linie. Für den Schlusspunkt sorgte Philipp Pomer (95.).

Kapfenberg wies nach einem 1:0 bei der Admira auch den FAC in die Schranken. Und das in einer verrückten Partie. Mit Maximilian Kerschner traf ein „Joker“ erst in der 95. Minute zum 2:1. Danach wurde Benjamin Wallquist aufseiten der Wiener ausgeschlossen und Alexander Hofleitner (97.) machte mit dem verhängten Elfmeter alles klar.

Im Amstetten-Dress avancierte Innenverteidiger Moritz Würdinger mit seinem Tor in der 36. Minute zum Matchwinner. Der Club, der aus sportlicher Sicht vergangene Saison abgestiegen wäre, hatte zuletzt mit einem 2:1 in Voitsberg einen erfolgreichen Start hingelegt.

Ein Torfestival bekamen die Besucher in Lafnitz zu sehen. Der FC Liefering lag zur Pause komfortabel mit 4:1 voran, ging mit Schlusspfiff allerdings nur als knapper 5:4-Auswärtssieger vom Platz. Phillip Verhounig traf als einziger „Jungbulle“ doppelt und fixierte den ersten Sieg.