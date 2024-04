SV Ried setzt künftig auf Doppelspitze in Geschäftsführung

Mit Thomas Ohrhallinger hat die SV Guntamatic Ried ab Juni einen neuen Geschäftsführer Wirtschaft. Gleichzeitig wird Wolfgang Fiala, bisher Sport-Vorstand, zum Geschäftsführer Sport bestellt. Mit dieser Doppelspitze in der Geschäftsführung sollen die Managementstrukturen des Vereins gestärkt und die Weichen für eine erfolgreiche Zukunft gestellt werden.

„Wir sind ständig bestrebt, die Strukturen bei der SV Guntamatic Ried weiterzuentwickeln und damit noch bessere Rahmenbedingungen für eine erfolgreiche und nachhaltige Zukunft unseres Vereins zu schaffen. Besonders wichtig für uns ist, dass wir die operative Ebene stärken, um in den nächsten Jahren unsere Ziele erreichen zu können“, erklärte SVR-Präsident Thomas Gahleitner.

Und weiter: „Wolfgang Fiala wird als Geschäftsführer Sport sowohl für den Profi- als auch für den Akademie- und Grundlagenbereich verantwortlich sein. Wir haben in den vergangenen Jahren die Arbeit von Wolfgang Fiala kennen und schätzen gelernt und setzen unser volles Vertrauen in ihn”, so Gahleitner.

Ohrhallinger bringe umfangreiche Erfahrung im Bereich Unternehmensentwicklung und Vertrieb mit und werd die organisatorische Entwicklung des Vereins maßgeblich vorantreiben. “Auch seine Fähigkeiten als Netzwerker und seine Leidenschaft für den Fußball sollen nicht unerwähnt bleiben“, betonte Gahleitner.

Rücken frei halten

„Ich sehe es als meine Hauptaufgabe, dass der wirtschaftliche Bereich der SV Guntamatic Ried geregelt und friktionsfrei abläuft, damit der Vorstand und die sportliche Leitung den Rücken frei haben, um sich voll und ganz auf ihre Aufgaben fokussieren zu können“, betonte Thomas Ohrhallinger.

„Besonders wichtig sind für mich auch gegenseitige Wertschätzung und Achtung. Ich will mit den einzelnen Sparten permanent im Austausch sein und die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in die Entscheidungsprozesse einbinden. Mit dem Fußball bin ich seit Kindesbeinen eng verbunden. Als aktiver Spieler und späterer Funktionär durfte ich den hohen gesellschaftlichen Wert des Fußballsports schon früh kennenlernen.“

Thomas Ohrhallinger, Msc, geboren am 23. November 1983, ist verheiratet und lebt in Suben. Zuletzt war der 40-Jährige als Gebietsleiter Vertrieb bei der Zehnder Österreich GmbH tätig. 2018 schloss er sein Masterstudium „Handelsmanagement“ an der FH Wien ab. In seinen Diplom- und Masterarbeiten beschäftigte sich Thomas Ohrhallinger mit den Themen Mitarbeitermotivation und -führung.