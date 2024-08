SV Ried weiter makellos an der Spitze der 2. Fußball-Liga

Die SV Ried hat auch das dritte Saisonspiel in der 2. Fußballliga gewonnen. Der Aufstiegsfavorit besiegte am Freitag in Wien den FAC mit 1:0 (1:0) und führt die Tabelle weiter an.

In Floridsdorf nutzte Ried schnell eine numerische Überzahl. In der 35. Minute vertändelte FAC-Verteidiger Christian Bubalovic den Ball und zog anschließend gegen Saliou Sane die Notbremse, die ihm die Rote Karte einbrachte.

Zwei Minuten später gingen die Oberösterreicher in Führung, als Sane nach einer schlecht verteidigten Flanke aus kurzer Distanz zur Stelle war. Das sollte genügen, die Innviertler halten damit bei 9:0-Punkten und 6:0-Toren.

Rapid II gab hingegen mit einem 2:2 (1:1) bei Bundesliga-Absteiger Austria Lustenau die ersten Punkte ab. In Lustenau machten die Jung-Rapidler zweimal einen Rückstand wett. Das Tor von Daris Djezic (74.) brachte schließlich die Punkteteilung, womit die Vorarlberger auch nach drei Runden noch sieglos sind.

Im Duell zweier davor punkteloser Clubs setzte sich der SV Horn bei ASK Voitsberg mit 2:0 (1:0) durch. Der Aufsteiger ist damit als einziger Verein noch ohne Zähler, weil SV Stripfing den ersten Punkt holte. Die Stripfinger trennten sich von der Vienna mit einem 2:2 (0:0). Ein 2:2 (1:1) gab es auch bei FC Liefering gegen Schwarz-Weiß Bregenz.