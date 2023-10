Swans flogen zum nächsten Titel

„Wir haben noch nicht genug. Unser Kader hat sich verjüngt und es sind neue Gesichter da, aber mit denen wollen wir weiterhin Titel sammeln“ — Kapitän Daniel Friedrich strahlte nach dem 82:77-Erfolg seiner OCS Swans Gmunden gegen BC Vienna. Dieser hart erkämpfte Sieg spülte zum Saisonstart in der Basketball-Superliga nicht nur zwei Punkte, sondern auch den Supercup auf das Konto der Swans. „Ich bin sehr zufrieden und sehr stolz“, strahlte Trainer Anton Mirolybov nach dem 23. Titel in der Klubgeschichte und dem vierten in Serie.

Die stark veränderten Swans begannen am Traunsee dominant und erspielten sich im ersten Viertel eine komfortable 28:16-Führung. „Dann haben wir in der Defensive nachgelassen, waren immer einen Schritt zu spät und unsere Prinzipien nicht eingehalten“, analysierte Friedrich, der mit 24 Punkten Topscorer seines Teams war.

Wels enttäuschte

Wien kämpfte sich zurück ins Spiel, übernahm die Führung und erst ein 7:0-Lauf im letzten Viertel brachte die Entscheidung zugunsten der Oberösterreicher. „Ganz wichtig war das Vertrauen in unsere Fähigkeiten und dass wir uns daran erinnern, dass wir ein Gewinner-Team sind“, betonte Mirolybov.

DIe Flyers Wels legten zuhause gegen Klosterneuburg einen Fehlstart hin und verloren 60:74 (32:31).DaGr