„Tage des Zweifelns sind vorbei“

Challenger-Turnier in Mauthausen statt Masters-Event in Rom heißt es nun für Dominic Thiem, schlägt Österreichs Tennis-Nummer eins am Dienstag (nicht vor 16 Uhr) bei den Danube Upper Austria Open auf, Gegner ist der 18-jährige ÖTV-Qualifikant Matthias Ujvary.

„Wir haben immer gesagt, wir ziehen den Plan durch, egal wie es läuft“, betonte Thiem bei einem Medientermin in Hagenberg und ergänzte in Bezug auf die zuletzt gestiegenen Erwartungen: „Die Situation als Top-Favorit ist wichtig für mich, denn die Gefahr, dass ich verliere ist immer da, wenn die Leistung nicht passt.“

„Ziel klar vor Augen“

Bei der knappen Niederlage gegen Stefanos Tsitsipas in Madrid hat der 29-jährige Niederösterreicher „gezeigt, wie gut ich wieder spielen kann“. Das war bei seinem Comeback, nach der im Juni 2021 erlittenen Handgelenksverletzung, lange nicht der Fall.

„Ich habe nicht gewusst, ob die Vorhand so funktioniert wie vorher und es wieder der Schlag wird, mit dem ich Matches gewonnen habe. Aber die Tage des Zweifelns sind nun vorbei“, gestand der US-Open-Sieger von 2020.

Ein wichtiger Faktor für die aktuell „spürbare Aufbruchsstimmung“ ist das veränderte Umfeld. So fungiert Bruder Moritz als Manager, der Linzer Matthias Kapl ist der neue Physiotherapeut an Thiems Seite und Neo-Coach Benjamin Ebrahimzadeh brachte die nötige Intensität und den Umfang ins Training zurück. „Das Ziel, mein Leistungslimit wieder zu erreichen, habe ich nun wieder klar vor Augen.“

Von Daniel Gruber