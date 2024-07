Tennis-Star Sinner sagt wegen Mandelentzündung Olympia ab

Der Weltranglisten-Erste Jannik Sinner hat aufgrund einer Mandelentzündung sein Antreten beim olympischen Tennisturnier abgesagt. „Ich bin traurig, euch mitteilen zu müssen, dass ich leider nicht an den Olympischen Spielen in Paris teilnehmen kann“, schrieb der Südtiroler am Mittwoch auf X. Die Mandelentzündung sei bei einem Arztbesuch festgestellt worden, woraufhin Sinner abgeraten wurde, in Paris zu spielen.

„Die Olympischen Spiele zu verpassen, ist eine große Enttäuschung für mich. Es war eines meiner größten Ziele dieser Saison, ich konnte es kaum erwarten, mein Land bei diesem Großereignis zu vertreten“, hieß es in Sinners Statement weiter. Der 22-Jährige hätte bei dem Turnier in Paris zu den Mitfavoriten gezählt. Im Jänner feierte Sinner mit dem Sieg bei den Australian Open seinen ersten Grand-Slam-Erfolg, im Juni avancierte er zum ersten Italiener an der Spitze der Tennis-Weltrangliste.

Lesen Sie auch