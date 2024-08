Tennisstar Alcaraz mit Glanzvorstellung ins Olympia-Finale

Wimbledon- und French-Open-Champion Carlos Alcaraz kann seinen tollen Tennis-Sommer mit der Goldmedaille bei den Olympischen Spielen in Frankreich krönen. Es fehlt ihm nur noch ein Sieg dazu. Mit einer eindrucksvollen Leistung besiegte der Spanier am Freitag im Halbfinale in Paris den Kanadier Felix Auger-Aliassime mit 6:1,6:1 und hat die Silbermedaille damit schon sicher. Am Sonntag kann sich Alcaraz im Endspiel zum Nachfolger von Tokio-Olympiasieger Alexander Zverev küren.

Im Finale trifft der Weltranglisten-Dritte in einer Neuauflage des Wimbledon-Endspiels auf den serbischen Topstar Novak Djokovic oder auf den Italiener Lorenzo Musetti. Einmal mehr stellt Alcaraz einen Altersrekord auf. Mit 21 Jahren und 91 Tagen ist er der jüngste Endspiel-Teilnehmer, seit Tennis seit 1988 wieder olympisch ist. Auger-Aliassime wird nach seiner Niederlage gegen den Verlierer des zweiten Halbfinales um Bronze kämpfen.

Auf dem Court Philippe-Chatrier gab Alcaraz gegen den Überraschungs-Halbfinalisten schnell klar den Ton an. Immer wieder brachte der viermalige Grand-Slam-Turniersieger den Kanadier in dem einseitigen Duell auch bei dessen Aufschlagspielen erheblich in die Bredouille. Auf demselben Platz hatte der Spanier im Juni im French-Open-Finale Zverev in fünf Sätzen besiegt. Im Wimbledon-Endspiel führte er über weite Strecken Rekord-Grand-Slam-Sieger Djokovic vor.

Neben dem zweiten Männer-Semifinale wird im Frauen-Einzel am Freitag noch Bronze vergeben, im Match zwischen der im Halbfinale gescheiterten Weltranglisten-Ersten Iga Swiatek (POL-1) und Anna Karolina Schmiedlova (SVK). Die erste Goldmedaille der Tennisbewerbe wird am Abend im Mixed vergeben.