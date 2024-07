Thiem nach Marathon-Match bei Gstaad-Auftakt ausgeschieden

Dominic Thiem hat das Auftaktspiel beim ATP-250-Sandplatzturnier in Gstaad nach langem Kampf verloren. Auf seiner Abschiedstournee musste sich der 30-jährige Niederösterreicher am Montag in der ersten Runde dem peruanischen Qualifikanten Juan Pablo Varillas nach einem 2:51-Stunden-Marathon knapp mit 3:6,7:5,6:7(4) geschlagen geben. Damit verpasste Thiem in der Schweiz gegen den Weltranglisten-162. wie schon zuletzt auf Mallorca auf Rasen den Einzug ins Achtelfinale.

Im idyllischen Schweizer Bergdorf im Berner Oberland, wo Thiem vor neun Jahren triumphiert hatte, absolvierte der frühere Weltranglistendritte sein vorletztes Sandplatzturnier. Gegen Varillas lag der Weltranglisten-133. im entscheidenden Satz bereits mit einem Break in Führung, musste sich aber im Tiebreak geschlagen geben. In der Woche nach Gstaad spielt der Ex-US-Open-Sieger beim Heimturnier in Kitzbühel sein letztes Event auf Sand. Im Oktober wird Thiem beim Turnier in Wien seine Karriere beenden.

„Ich finde, generell war es eines der besseren Matches in letzter Zeit, es waren aber auch nicht so viele. Im Endeffekt war es ein guter Fight, fast drei Stunden, und sicher auch eine sehr gute Vorbereitung für Kitzbühel“, sagte Thiem und ergänzte: „Natürlich wäre es besser gewesen, noch ein Match zu haben, aber es war wichtig, richtig lange am Platz zu stehen mit der Höhenlage und im Hinblick auf Kitzbühel sicher wichtig.“

Thiem will zur Wochenmitte nach Tirol reisen, wo er im Vorjahr im Finale stand. „Ich kann zur Zeit für nichts garantieren. Ich glaube, dass von einer Niederlage in der ersten Runde bis zu einer paar Matches gewinnen alles möglich ist.“

In Gstaad leistete sich Thiem bei sonnigen Bedingungen leistete zu Beginn einige Eigenfehler und gab direkt das Service zum 0:2 ab. Aber auch Varillas spielte nicht makellos. Der ehemalige US-Open-Sieger kam im ersten Satz zu drei Breakchancen, nutzte aber keine davon. Im zweiten Satz wurde es besser, nach hartem Kampf verwandelte Thiem seinen achten Breakball zum 3:1. Doch Varillas kämpfte sich mit einem Rebreak zum 4:3 zurück. In einem über weite Strecken ausgeglichenen Duell erspielte sich Thiem mit dem Break zum 7:5 einen Entscheidungssatz.

In diesem nahm Thiem seinem Gegenüber den Aufschlag zum 4:2 ab, doch Varillas konterte erneut und glich kurz darauf aus. Die Aufschläge des ehemaligen Weltranglistendritten kamen nun deutlich besser. Dennoch ging es ins entscheidende Tiebreak, in dem Varillas mit einem Netzroller zum 6:2 auch etwas Glück hatte. „Dominic ist ein großartiger Spieler. Ich hoffe, dass er auch sein Leben nach dem Tennis genießt“, sagte der Peruaner, der im direkten Duell auf 2:2 stellte, im Siegerinterview.