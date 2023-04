Thiem, Ofner und Rodionov in Estoril um Österreichs Nummer 1

Das ATP-Turnier in Estoril bringt diese Woche einen Dreikampf um Österreichs Nummer eins in der Tennis-Weltrangliste. Dabei spielen Dominic Thiem und Sebastian Ofner wohl am Dienstag gegeneinander. Es ist das dritte Aufeinandertreffen der beiden auf der Tour und auf Sand, in Kitzbühel 2019 und 2022 feierte Thiem jeweils einen Achtelfinalsieg. Chancen auf die rot-weiß-rote Nummer eins hat aber auch Jurij Rodionov, er beginnt in Portugal gegen den Spanier Albert Ramos-Vinolas.

Rodionov als 120. wie Ofner als 122. haben nach zuletzt guten Leistungen am Montag jeweils ein neues Karrierehoch erreicht. An der Spitze löste der Serbe Novak Djokovic den Spanier Carlos Alcaraz wieder ab. Gewinnt Qualifikant Ofner diesmal gegen den weiter bei nur einen Saisonsieg haltenden Thiem (111.), überholt er ihn. Rodionov könnte freilich im Turnierverlauf seinerseits an seinem Landsmann noch vorbeiziehen. Gegen den 35-jährigen Ramos-Vinolas hat der 23-jährige Niederösterreicher bisher noch nie gespielt.

Auf der Frauen-Tour sind diese Woche zwei Österreicherinnen engagiert. Die Vorarlbergerin Julia Grabher bestreitet ihre Auftaktpartie gegen die Chinesin Zhang Shuai (Nr. 10) am (heutigen) Montag im zweiten Match nach 16.00 Uhr MESZ. Sinja Kraus bekommt es beim Sand-Turnier in Bogota nach überstandener Qualifikation voraussichtlich am Dienstag mit der als Nummer acht gesetzten Argentinierin Nadia Podoroska zu tun, die Argentinierin ist French-Open-Halbfinalistin 2020.