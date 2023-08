Thiem plagt sich vor US Open mit „einer Art Gastritis“

Dominic Thiem kämpft sechs Tage vor Beginn der US Open in New York mit seiner Gesundheit. Der frühere Weltranglisten-Dritte, der am Sonntag in einer Woche seinen 30. Geburtstag feiert, leidet an „einer Art Gastritis“ wie sein Bruder und Manager Moritz am Dienstag auf APA-Anfrage verlautete. Ob das Antreten des Ex-US-Open-Champions gefährdet ist, konnte Moritz Thiem nicht beantworten. „Wir schauen, dass wir es unter Kontrolle bekommen. Alles Weitere kann ich noch nicht sagen.“

Thiem und seine Entourage befinden sich bereits in New York. Der Kitzbühel-Finalist hatte kurzfristig sein Antreten bei seiner New-York-Generalprobe in Winston-Salem absagen müssen. Thiem plagt dieses Problem schon länger. „Er hat es seit einiger Zeit schon“, sagte sein Manager.

Lesen Sie auch