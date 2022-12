Thiem plant 2023 mit Davis Cup

Neben der Fußball-Weltelite geben sich auch die Tennis-Stars auf der arabischen Halbinsel ein Stelldichein.

Von 8. bis 10. Dezember findet in Saudi-Arabien ein großes Schauevent statt, ab 22. Dezember die „World Tennis League“ in Dubai — beide Mal mit dabei: Dominic Thiem. Vor der Abreise blickte Österreichs Topstar, aktuell 106. der Welt, auf die Saison 2023 voraus.

Der 29-Jährige über …

Lesen Sie auch

… die Vorbereitung:

„Die paar Prozent, die ich nach der Saison verloren habe, fitnessmäßig, ausdauermäßig, kraftmäßig — die haben wir (seit 9. November/Anm.) wieder aufgeholt.“

… den nächsten Schritt:

„Ich habe in Saudi-Arabien und in Dubai richtig gute Gegner. Ich will schon jedes Match voll spielen, sodass ich eben die fehlende Matchpraxis noch ein bisserl aufholen kann. Ich hoffe, dass ich mir das perfekte Paket hole, dass ich in Australien sowohl, was die einzelnen Schläge betrifft, als auch was die Matchpraxis betrifft, bei 100 Prozent bin.“

… den Davis Cup gegen Kroatien Anfang Februar:

„Wenn alles gut lauft, dann werde ich spielen in Kroatien. Es ist jetzt eh schon lang her seit dem letzten Davis Cup. Ich habe richtig Lust darauf und kann hoffentlich helfen, eine Sensation zu schaffen.“

… ein Rankingziel:

„Für mich selber wäre ein Ziel, was sicher auch hochgesteckt ist, eine Setzung bei den French Open. Das wäre ein schönes Ziel, was auch wichtig wäre zu erreichen.“

… einen zweiten Major-Titel:

„Natürlich wäre es ein Traum, auch wenn der jetzt weit weg ist, noch einmal bei einem Grand Slam richtig weit zu kommen, und dann auch vor vollen Rängen.“