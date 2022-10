Thiem zieht souverän ins Achtelfinale von Gijon ein

Dominic Thiem kommt wenige Wochen vor dem Heimturnier in Wien immer besser in Form. Der 29-jährige Niederösterreicher meisterte am Montag beim ATP-250-Turnier in Gijon sein erstes Match im Expresstempo: Thiem fertigte einen seiner Lieblings-Gegner, den Portugiesen Joao Sousa, nach nur 61 Minuten mit 6:2,6:0 ab. Thiem sprach danach von seinem wohl besten Auftritt seit seinem Comeback.

Thiem trifft nun nicht vor Mittwoch entweder auf den als Nummer 8 gesetzten Spanier Albert Ramos-Vinolas oder den US-Amerikaner Marcos Giron. „Ich bin sehr glücklich mit dem Auftritt. Ich hatte hier gestern nur eine Stunde vorher auf dem Center Court, aber ich habe die Bedingungen hier gleich gemocht. Heute habe ich mich vom ersten Punkt an großartig gefühlt“, sagte Thiem noch auf dem Platz.

Lesen Sie auch

Besonders in den vergangenen Wochen habe er sein Level im Training und auch in Matches wie zuletzt in Tel Aviv gegen Marin Cilic sehr anheben können. „Heute habe ich mich am besten gefühlt, seit ich mein Comeback gestartet habe.“

An jenem Ort, der als „Schande von Gijon“ in die Fußball-Annalen eingegangen ist, bot Thiem eine eindrucksvolle Leistung. Zur Erinnerung: Bei der WM-Vorrunde 1982 hatte das ÖFB-Team beim Zwischenstand von 1:0 für Deutschland eine Art „stillen Nichtangriffspakt“ geschlossen, da dadurch beide Teams am 25. Juni 1982 in die nächste WM-Phase aufsteigen konnten.

Thiem fühlt sich bei dem Turnier, das sonst nicht auf der ATP-Tour aufscheint, aber eher an Österreich selbst erinnert, erklärte er danach. „Natürlich liegt es hier an der Küste, aber es ist sehr grün, das Wetter ist sehr angenehm, nicht zu heiß, nicht zu kalt. Ich bin froh, dass ich hier noch länger bleibe“, meinte er lächelnd.

Video Ich möchte eingebundene Social Media Inhalte sehen. Hierbei werden personenbezogene Daten (IP-Adresse o.ä.) übertragen. Diese Einstellung kann jederzeit mit Wirkung für die Zukunft in der Datenschutzerklärung oder unter dem Menüpunkt Cookies geändert werden. Inhalt erlauben

Spielt er so weiter, dann könnte er seinen Rückflug noch beträchtlich später buchen. Thiem hatte bei seinem ersten Auftritt seit dem Zweitrunden-Aus gegen Marin Cilic nach guter Leistung in Tel Aviv vor nicht ganz zwei Wochen von Beginn an den Ball ausgezeichnet auf dem Schläger. Gegen Sousa, der im Ranking noch 101 Plätze vor Thiem an 64. Stelle liegt, gelang ihm gleich ein Break zum 2:1 sowie ein zweites zum 5:2. Der Ex-US-Open-Sieger nutzte im Anschluss die erste Chance zum Satzgewinn.

Auch im zweiten Durchgang ließ der 17-fache ATP-Turniersieger, der im gelben T-Shirt und gelben Schuhen antrat, nichts anbrennen. Gleich zum Auftakt gelang ihm gegen den 33-Jährigen das nächste Break. Thiem war nicht mehr zu stoppen, er gab überhaupt kein Game im zweiten Satz ab.

Thiem stellte damit gegen Sousa im Head-to-Head schon auf 6:1. Sein nächstes Match spielt der vierfache Major-Finalist nicht vor Mittwoch, da sein nächster Gegner erst am Dienstag ermittelt wird.