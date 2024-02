Goiginger verlässt LASK in Richtung Deutschland – Auch Darboe weg

Thomas Goiginger verlässt mit sofortiger Wirkung den LASK und wechselt zum VfL Osnabrück. Über die Ablösemodalitäten oder die Vertragslaufzeit beim Tabellenletzten der 2. deutschen Fußball-Bundesliga wurden keine Angaben gemacht.

Goiginger spielte seit Sommer 2017 für die Linzer und brachte es in dieser Zeit auf 242 Bewerspartien mit 58 Toren und 56 Assists. Außerdem absolvierte der 30-jährige Flügelspieler aus Salzburg ein Länderspiel – im November 2019 beim 0:1 in Lettland.

Goiginger zählte beim LASK jahrelang zu den Leistungsträgern, allerdings verlor er zuletzt seinen Stammplatz. Dennoch reichte es in der Herbstsaison noch zu 18 Einsätzen und vier Treffern. Am Donnerstag nahm Goiginger bereits am Mannschaftstraining von Osnabrück teil.

„Hat LASK maßgeblich mitgeprägt“

„Thomas Goiginger hat den Verein in den vergangenen Jahren maßgeblich geprägt und mit seinen Leistungen und seinem Einsatz einen wesentlichen Teil zu den Erfolgen des LASK beigetragen”, betonte Radovan Vujanovic, Geschäftsführer Sport beim LASK.

„Er ist ein absoluter Vollprofi, hat immer alles für den Verein und die Mannschaft gegeben und mit seiner positiven Art für gute Stimmung gesorgt. Thomas wird immer ein Teil der LASK-Familie bleiben und wir wünschen ihm für seine neue Aufgabe und seinen weiteren Weg alles erdenklich Gute“, so Vujanovic in einer Aussendung weiter.

Leihe von Darboe beendet

Später am Tag löste der LASK dannauch den den Leihvertrag mit Mittelfeldspieler Ebrima Darboe vorzeitig auf. Der 22-Jährige aus Gambia, dessen Kontrakt bei den Athletikern noch bis Sommer 2024 gelaufen wäre, kehrt mit sofortiger Wirkung zu seinem Stammverein AS Roma zurück. Von dort wird er an Sampdoria Genua in die zweite italienische Liga weiterverliehen.

Darboe war im vergangenen Sommer leihweise nach Linz gewechselt und bestritt in der Herbstsaison insgesamt neun Pflichtspiele für die Schwarz-Weißen. Zuletzt war der 13-fache Teamspieler beim Afrika Cup für Gambia im Einsatz.